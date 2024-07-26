Війна призвела до розриву тисяч українських сімей. Майже половина сімей по всій країні була розділена, це люди, які вимушені були покинути свої міста або навіть країну через війну. У той же час є і такі, хто свідомо розриває стосунки або шлюби. Причини для цього такі ж, як і для пар, які роз'їхались. Військовий Антон поділився історією своєї сім'ї.

Виклики в сім’ях військових більші, ніж у цивільних. Часто вимушене життя порізно закінчується розлученням. Надто коли партнерка за кордоном.

«З-поміж усіх військових, кого я знаю і в кого сім'ї позалишалися за кордоном, — буквально кілька людей, які не розлучилися», - розповів військовий.

Перші ракетні удари по Києву змусили і родину Антона підготувати кілька валіз і виїхати на захід для забезпечення безпеки дружини та доньки. Антон вирішив залишитися й захищати країну. Випробування відстанню їхні стосунки не витримали. Зрештою, вони розійшлися. Їх розлучили дистанційно. Хоча військовий і досі прагне повернути колишню дружину.

«Час і відстань нікому не роблять добре. Жінкам треба якось приділяти увагу, а на великій дистанції це неможливо. В усіх стресові ситуації, кожен переживає своє. Жінки за кордоном бачать зовсім інше життя, після чого вже не хочуть повертатися назад», — пояснив військовослужбовець Антон.

Він не відкидає своєї відповідальності за розрив з дружиною: проблеми в стосунках народились ще до початку війни. Дистанція лише поглибила існуючі тріщини: ревнощі, підозри, постійні конфлікти. Хоча рішення про розлучення вже прийнято, він не збирається просто так миритися з цим. Він звернувся до психолога з надією змінити все.

«Загалом мета одна — повернути сім’ю. А точніше, заново створювати: я розумію, що якщо все вдасться, то треба буде починати все спочатку», - додав чоловік.

Поки що Антон намагається тримати зв'язок з восьмирічною донькою. До України вона приїжджає з мамою двічі на рік. Військовий зізнається: зазвичай їх зустрічі починаються трішки ніяково. Але вже через кілька годин дівчинка не відходить від тата й розкривається.

Джерело: Hromadske.

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