Многие семьи тоже не переживают разлук, а психологи и социологи признают: неутешительная тенденция к разводам — неизбежна.

Война привела к разрыву тысяч украинских семей. Почти половина семей по всей стране была разделена, это люди, вынужденные покинуть свои города или даже страну из-за войны. В то же время есть и сознательно разрывающие отношения или браки. Причины для этого такие же, как и для разъехавшихся пар. Военный Антон поделился историей своей семьи.

Вызовы в семьях военных больше, чем в гражданских. Часто вынужденная жизнь порознь заканчивается разводом. Особенно когда партнерша за границей.

«Из всех военных, кого я знаю и у кого семьи оставались за границей, — буквально несколько людей, которые не развелись», - рассказал военный.

Первые ракетные удары по Киеву заставили и семью Антона подготовить несколько чемоданов и выехать на мероприятие для обеспечения безопасности жены и дочери. Антон решил остаться и защищать страну. Испытание расстоянием их отношения не выдержали. В конце концов они разошлись. Их разлучили дистанционно. Хотя военный до сих пор стремится вернуть бывшую жену.

«Время и расстояние никому не делают хорошо. Женщинам нужно уделять внимание, а на большой дистанции это невозможно. Во всех стрессовых ситуациях, каждый переживает свое. Женщины за границей видят совсем другую жизнь, после чего уже не хотят возвращаться назад», – объяснил военнослужащий Антон.

Он не исключает своей ответственности за разрыв с женой: проблемы в отношениях родились еще до начала войны. Дистанция лишь усугубила существующие трещины: ревность, подозрения, постоянные конфликты. Хотя решение о разводе уже принято, он не собирается просто так мириться с этим. Он обратился к психологу в надежде изменить все.

«В целом цель одна – вернуть семью. А точнее заново создавать: я понимаю, что если все удастся, то нужно будет начинать все сначала», - добавил мужчина.

Пока Антон пытается держать связь с восьмилетней дочерью. В Украину она приезжает с мамой дважды в год. Военный признается: обычно их встречи начинаются немного смущенно. Но уже через несколько часов девочка не отходит от отца и раскрывается.

Источник: Hromadske.

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