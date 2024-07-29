Зростання вартості електроенергії та інші фактори призвели до очікуваного прискорення інфляції в Україні, зокрема до 8,5% на кінець 2024 року за прогнозами НБУ.

Протягом останніх місяців інфляція в Україні очікувано прискорилася, досягнувши майже 5%. Причини цього явища пояснили в НБУ.

Фактори, що спричинили зростання інфляції в Україні

Після тривалого зниження, у травні інфляція знову почала зростати, а в червні її річний показник досяг 4,8%. Водночас, нижче, ніж очікувалося, зростання цін на продукти харчування частково компенсувало підвищення тарифів на електроенергію для домогосподарств.

Базова інфляція, яка у червні становила 5% рік до року, відповідала прогнозам НБУ. Однак фундаментальний ціновий тиск збільшувався через підвищення витрат бізнесу на оплату праці та електроенергію, що очікується і надалі.

Варто зазначити, що ціновий тиск продовжуватиметься у наступні місяці через подальше зростання витрат бізнесу, підвищення акцизів, вичерпання ефектів високих врожаїв минулого року та негативний вплив літньої посухи на цьогорічну врожайність.

Прогноз НБУ щодо інфляції на кінець 2024 року

Попередні дані за липень підтверджують подальше прискорення інфляції, хоча вона залишатиметься помірною – 8,5% на кінець року згідно з оновленим прогнозом НБУ.

До цього сприятимуть:

Заходи НБУ із захисту гривневих доходів і заощаджень населення від інфляції та забезпечення стабільності валютного ринку.

Продовження дії мораторію на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, зокрема на газ, опалення та гарячу воду.

Прогноз щодо інфляції на найближчі роки

Очікується, що у 2025 році інфляція сповільниться до 6,6%, а у 2026 році досягне цільового рівня НБУ в 5%. Це буде зумовлено поступовим відновленням економіки та покращенням ситуації в енергетичному секторі України.

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