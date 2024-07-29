Рост стоимости электроэнергии и другие факторы привели к ожидаемому ускорению инфляции в Украине, в частности, до 8,5% на конец 2024 года по прогнозам НБУ.

В последние месяцы инфляция в Украине ожидаемо ускорилась, достигнув почти 5%. Причины этого явления объяснили в НБУ .

Факторы, повлекшие рост инфляции в Украине

После продолжительного снижения в мае инфляция снова начала расти, а в июне ее годовой показатель достиг 4,8%. В то же время ниже, чем ожидалось, рост цен на продукты питания частично компенсировал повышение тарифов на электроэнергию для домохозяйств.

Базовая инфляция, в июне составлявшая 5% год к году, соответствовала прогнозам НБУ. Однако фундаментальное ценовое давление увеличивалось из-за повышения расходов бизнеса на оплату труда и ожидаемой электроэнергии.

Стоит отметить, что ценовое давление будет продолжаться в последующие месяцы из-за дальнейшего роста расходов бизнеса, повышения акцизов, исчерпания эффектов высоких урожаев в прошлом году и негативного влияния летней засухи на урожайность этого года.

Прогноз НБУ по инфляции на конец 2024 года

Предварительные данные за июль подтверждают дальнейшее ускорение инфляции, хотя она будет оставаться умеренной – 8,5% к концу года согласно обновленному прогнозу НБУ.

К этому будут способствовать:

Меры НБУ по защите гривневых доходов и сбережений населения от инфляции и обеспечения стабильности валютного рынка.

Продление действия моратория на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, в частности, на газ, отопление и горячую воду.

Прогноз по инфляции на ближайшие годы

Ожидается, что в 2025 году инфляция замедлится до 6,6%, а в 2026 году достигнет целевого уровня НБУ в 5%. Это будет вызвано постепенным восстановлением экономики и улучшением ситуации в энергетическом секторе Украины.

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