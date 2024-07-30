Цей рецепт крутого сніданку не залишить вас без уваги – переконаний «кулінарний віртуоз з 10-річним стажем», шеф-кухар і учасник «Мастер Шеф 8».

Сніданок з яєць та сиру, рецептом якого поділився кулінар Дмитро Кравчук готується всього за 15-20 хвилин.

І для приготування двох порцій такого сніданку знадобляться такі інгредієнти:

Куряче яйце 6шт

Помідор 1шт

Огірок 1шт

Тостовий хліб 4шт

Крем-сир 70г

Сир Фета 80г

Вершки 40г

Зелень

Тостовий сир 8шт

Хід приготування сніданку наступний:

Спочатку нарізаємо овочі тонкими слайсами. В миску додаємо фету, крем-сир, вершки, нарізану зелень та добре перемішуємо.

«Яйця варимо 6-7хв не більше, достаньте яйця та положіть в холодну воду. Наступні два яйця варимо до 11-12 хв та повторюємо процедуру з холодною водою», - розповів Дмитро на своїй сторінці в Інстаграм про хід приготування сніданку.

Рецепт швидкого сніданку з яєць.

Щоб яйця добре очистились кулінар радить додати до води сіль та трішки оцету.

Яйця які варились 12хвилин дрібно нарізаємо та додаємо в суміш з сирів та зелені і добре вимішуємо.

Рецепт швидкого сніданку з яєць.

Наступний крок - тостовий хліб потрібно прогріти.

Тепер на хліб додаємо сирну масу, на одну частину додаємо овочі та яйця, які варились 7хв. На другу частину хлібу додаємо тостовий сир.

«Щоб сир розплавився, можна положити в духовку (180градусів) на 1хв. Далі формуємо сендвіч», - розпвів учасник «Мастер Шеф 8».

Такий сніданок можна брати і з собою як перекус.

Рецепт швидкого сніданку з яєць.

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