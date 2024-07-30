Этот рецепт крутого завтрака не оставит вас без внимания – уверен «кулинарный виртуоз с 10-летним стажем», шеф-повар и участник «Мастер Шеф 8».

Завтрак из яиц и сыра, рецептом которого поделился кулинар Дмитрий Кравчук, готовится всего за 15-20 минут.

И для приготовления двух порций такого завтрака понадобятся следующие ингредиенты:

Куриное яйцо 6шт

Помидор 1шт

Огурец 1шт

Тостовый хлеб 4шт

Крем-сырь 70г

Сыр Фета 80г

Сливки 40г

Зелень

Тостовый сыр 8шт

Ход приготовления завтрака следующий:

Сначала нарезаем овощи тонкими слайсами. В миску добавляем фету, крем-сыр, сливки, нарезанную зелень и хорошо перемешиваем.

«Яйца варим 6-7 мин не больше, достаньте яйца и положите в холодную воду. Следующие два яйца варим до 11-12 мин и повторяем процедуру с холодной водой», – рассказал Дмитрий на своей странице в Инстаграм о ходе приготовления завтрака.

Рецепт быстрого завтрака с яйцами.

Чтобы яйца хорошо очистились, кулинар советует добавить в воду соль и немного уксуса.

Вареные яйца 12 минут мелко нарезаем и добавляем в смесь из сыров и зелени и хорошо вымешиваем.

Рецепт быстрого завтрака с яйцами.

Следующий шаг – тостовый хлеб нужно прогреть.

Теперь на хлеб добавляем творожную массу, на одну часть добавляем овощи и яйца, которые варились 7мин. На вторую часть хлеба добавляем тостовый сыр.

«Чтобы сыр расплавился, можно положить в духовку (180 градусов) на 1мин. Далее формируем сэндвич», - рассказал участник «Мастер Шеф 8».

Такой завтрак можно брать с собой как перекус.

Рецепт быстрого завтрака с яйцами.

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