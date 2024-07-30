Завтрак из яиц и сыра, рецептом которого поделился кулинар Дмитрий Кравчук, готовится всего за 15-20 минут.
И для приготовления двух порций такого завтрака понадобятся следующие ингредиенты:
Куриное яйцо 6шт
Помидор 1шт
Огурец 1шт
Тостовый хлеб 4шт
Крем-сырь 70г
Сыр Фета 80г
Сливки 40г
Зелень
Тостовый сыр 8шт
Ход приготовления завтрака следующий:
Сначала нарезаем овощи тонкими слайсами. В миску добавляем фету, крем-сыр, сливки, нарезанную зелень и хорошо перемешиваем.
«Яйца варим 6-7 мин не больше, достаньте яйца и положите в холодную воду. Следующие два яйца варим до 11-12 мин и повторяем процедуру с холодной водой», – рассказал Дмитрий на своей странице в Инстаграм о ходе приготовления завтрака.
Рецепт быстрого завтрака с яйцами.
Чтобы яйца хорошо очистились, кулинар советует добавить в воду соль и немного уксуса.
Вареные яйца 12 минут мелко нарезаем и добавляем в смесь из сыров и зелени и хорошо вымешиваем.
Рецепт быстрого завтрака с яйцами.
Следующий шаг – тостовый хлеб нужно прогреть.
Теперь на хлеб добавляем творожную массу, на одну часть добавляем овощи и яйца, которые варились 7мин. На вторую часть хлеба добавляем тостовый сыр.
«Чтобы сыр расплавился, можно положить в духовку (180 градусов) на 1мин. Далее формируем сэндвич», - рассказал участник «Мастер Шеф 8».
Такой завтрак можно брать с собой как перекус.
Рецепт быстрого завтрака с яйцами.
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