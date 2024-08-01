На суді чоловік провину заперечив та постійн повторював, що не хоче й не буде служити у ЗСУ.

Мобілізація продовжується, але частина українських чоловіків уникає мобілізації. У Рівненській області засудили чоловіка, який отримав повістку, проте понад рік ховався від мобілізації. Про це йдеться у вироку Сарненського районного суду Рівненської області.

Згідно з вироком суду, чоловік у березні 2023 року пройшов медичну комісію, яка визнала його здатним до військової служби. Він отримав повістку для прибуття до військової частини, проте не з'явився на терміновому контролі за станом здоров'я і зник з поля зору на протязі понад року.

Під час суду резидент Рівненщини відкинув звинувачення. Він стверджував, що лише формально проходив медичну комісію для військової служби і посилався на своє захворювання, відмовляючись приймати участь у терміновому контролі за станом здоров'я. Також він заявив, що не має наміру служити в Збройних Силах України.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що згідно з оновленим законодавством, з серпня деякі українці можуть втратити право на відстрочку від мобілізації. Нові правила передбачають, що ця можливість більше не буде доступна для 10 категорій громадян.

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