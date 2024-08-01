На суде мужчина вину отрицал и постоянно повторял, что не хочет и не будет служить в ВСУ.

Мобилизация продолжается, но часть украинских мужчин избегает мобилизации. В Ровенской области осудили мужчину, который получил повестку, однако больше года скрывался от мобилизации. Об этом говорится в приговоре Сарненского районного суда Ровенской области.

Согласно приговору суда, мужчина в марте 2023 года прошел медицинскую комиссию, признавшую его способным к военной службе. Он получил повестку для прибытия в воинскую часть, однако не появился на срочном контроле за состоянием здоровья и исчез из виду в течение более года.

Во время суда резидент Ровенщины отверг обвинения. Он утверждал, что только формально проходил медицинскую комиссию для военной службы и ссылался на свое заболевание, отказываясь принимать участие в срочном контроле за состоянием здоровья. Также он заявил, что не намерен служить в Вооруженных силах Украины.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Напомним, что согласно обновленному законодательству, с августа некоторые украинцы могут лишиться права на отсрочку от мобилизации. Новые правила предусматривают, что эта возможность больше не будет доступна 10 категориям граждан.

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Напомним, мужчина обратился в суд из-за отказа ТЦК в отсрочке.

Как сообщала Politeka, мужчина пошел на радикальный шаг, чтобы не мобилизовали.

Также писала Politeka, в Минобороны сделали важное уточнение о мобилизации.