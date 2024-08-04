У Харкові затримали посадовця Територіального центру комплектування (ТЦК) на хабарі за обіцянку не мобілізувати персонал ресторану.

Співробітник ТЦК за 1 500 доларів обіцяв надати документи для відстрочки від мобілізації. У Харкові посадовець районного ТЦК був затриманий на хабарі. За гроші він обіцяв керівництву ресторану не проводити мобілізаційних заходів щодо їхніх працівників. Про це 30 липня повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони.

Слідство встановило, що на початку червня 2024 року 42-річний посадовець вимагав від керівників "відомого харківського бару-ресторану" 1 500 доларів і персональну картку зі знижкою 20% на всі послуги закладу. В обмін він обіцяв не перешкоджати роботі ресторану та не мобілізовувати його працівників і відвідувачів.

"Також посадовець обіцяв забезпечити персонал ресторану фіктивними документами, які б "гарантували" їм відстрочку від мобілізації на декілька тижнів", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали військового під час отримання частини хабаря, а саме знижкової картки, в обмін на фіктивні документи.

Затриманому повідомлено про підозру у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Наразі суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Військовому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади протягом трьох років.

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