В Харькове задержан чиновник Территориального центра комплектования (ТЦК) на взятке за обещание не мобилизовать персонал ресторана.

Сотрудник ТЦК за 1500 долларов обещал предоставить документы для отсрочки от мобилизации. В Харькове чиновник районного ТЦК был задержан на взятке. За деньги он обещал руководству ресторана не проводить мобилизационных мероприятий по их работникам. Об этом 30 июля сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны.

Следствие установило, что в начале июня 2024 года 42-летний чиновник требовал от руководителей "известного харьковского бара-ресторана" 1 500 долларов и персональную карточку со скидкой 20% на все услуги заведения. В обмен он обещал не препятствовать работе ресторана и не мобилизовывать работников и посетителей.

"Также должностное лицо обещало обеспечить персонал ресторана фиктивными документами, которые "гарантировали" им отсрочку от мобилизации на несколько недель", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали военного при получении части взятки, а именно скидочной карты, в обмен на фиктивные документы.

Задержанному доложено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). В настоящее время суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей. Военному грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности в течение трех лет.

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