Дії чоловіка, який нажився на військових, кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) КК України.

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Суми повідомлено про підозру 26-річному чоловікові, який ошукував довірливих громадян по всій Україні. Серед його жертв військові. Подробиці інциденту повідомили у прес-службі Сумської обласної прокуратури.

Згідно з слідством, мешканець Сум розмістив оголошення на онлайн-платформі, в якому пропонував автомобільні шини за привабливою ціною, підкріпивши оголошення якісними фотографіями.

Він залучав покупців до повного передплати за товар або перерахунку авансу. Після отримання коштів чоловік припиняв відповідати на повідомлення та дзвінки, через що покупець не лише втрачав гроші, але й не отримував замовлений товар.

Протягом 10 місяців своєї злочинної діяльності підозрюваний зумів обманути 21 особу та наживитися на суму 110 тисяч гривень. Потерпілими виявилися троє військовослужбовців.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) КК України. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Працівники управління карного розшуку спільно з слідчими Сумського районного управління поліції та працівниками відділу кримінального аналізу ГУНП в Сумській області припинили злочинну діяльність підозрюваного за процесуальним керівництвом прокуратури.

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