Действия мужчины, который нажился на военных, квалифицированы по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

При процессуальном руководстве Окружной прокуратуры города Сумы доложено о подозрении 26-летнему мужчине, который обманывал доверчивых граждан по всей Украине. Среди его жертв военные. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе Сумской областной прокуратуры.

Согласно следствию, житель Сум разместил объявление на онлайн-платформе, где предлагал автомобильные шины по привлекательной цене, подкрепив объявление качественными фотографиями.

Он привлекал покупателей к полной подписке за товар или перерасчету аванса. После получения средств мужчина прекращал отвечать на сообщения и звонки, поэтому покупатель не только терял деньги, но и не получал заказанный товар.

В течение 10 месяцев своей преступной деятельности подозреваемый сумел обмануть 21 человека и наживиться на сумму 110 тысяч гривен. Пострадавшими оказались три военнослужащих.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Сотрудники управления уголовного розыска совместно со следователями Сумского районного управления полиции и работниками отдела уголовного анализа ГУНП в Сумской области прекратили преступную деятельность подозреваемого по процессуальному руководству прокуратуры.

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