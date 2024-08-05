50-річний священник "Свідків Єгови" відмовився від мобілізації через релігійні переконання, але суд визнав його аргументи безпідставними та підтвердив обов’язок захищати Батьківщину.

Чоловік пройшов медогляд, але відмовився виконати військовий призов через свої релігійні переконання. На суді з’ясувалося, що він є офіцером запасу ППО і раніше не просив про альтернативну службу.

Він не став отримувати "бойову повістку", оскільки його релігія забороняє брати зброю. Однак його "глибокі та послідовні релігійні переконання" були поставлені під сумнів, що підтверджується вироком Охтирського міськрайонного суду від 26 липня.

Ситуація ухилянта

На лаві підсудних опинився мешканець селища Велика Новосілка у Донецькій області, батько двох малолітніх дітей. Він є військовозобов’язаним, і 1 березня ВЛК визнала його придатним до служби.

22 березня представники ТЦК принесли йому "бойову повістку", але чоловік відмовився її отримувати та не з’явився у пункт збору 24 березня.

Позиція на суді

На суді чоловік не визнав свою провину, підкресливши, що є членом релігійної організації "Релігійний центр Свідків Єгови в Україні". Він готовий проходити альтернативну службу, але такої можливості не отримував. Свідок підтвердив, що підсудний "регулярно проповідує", а його сім’я також є членами організації. Його релігійні переконання забороняють брати участь у військовій службі.

Вирок суду

Представник ТЦК пояснив, що під час воєнного стану альтернативної служби немає, але є спеціальності без зброї. Суд дійшов висновку, що вина чоловіка доведена, а його аргументи про релігійні переконання — "безпідставні".

У вироку зазначається, що всі громадяни зобов’язані захищати Батьківщину, і звільнитися від цього обов’язку через релігійні переконання неможливо. Священнослужитель призивався на військову службу в ЗСУ через мобілізацію, що не передбачає можливості альтернативної служби.

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