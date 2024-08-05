Муж прошел медосмотр, но отказался выполнить военный призыв из-за своих религиозных убеждений. На суде выяснилось, что он является офицером запаса ПВО и раньше не просил об альтернативной службе.
Он не стал получать "боевую повестку", поскольку его религия запрещает брать оружие. Однако его "глубокие и последовательные религиозные убеждения" были подвергнуты сомнению, что подтверждается приговором Ахтырского горрайонного суда от 26 июля.
Ситуация уклоняющегося
На скамье подсудимых оказался житель поселка Великая Новоселка в Донецкой области, отец двух малолетних детей. Он военнообязан, и 1 марта ВЛК признала его пригодным к службе.
22 марта представители ТЦК принесли ему "боевую повестку", но мужчина отказался ее получать и не явился в пункт сбора 24 марта.
Позиция в суде
На суде мужчина не признал свою вину, подчеркнув, что является членом религиозной организации "Религиозный центр Свидетелей Иеговы в Украине". Он готов проходить альтернативную службу, но такой возможности не получал. Свидетель подтвердил, что подсудимый "регулярно проповедует", а его семья также является членами организации. Его религиозные убеждения запрещают участвовать в военной службе.
Приговор суда
Представитель ТЦК пояснил, что во время военного состояния альтернативной службы нет, но есть специальности без оружия. Суд пришел к выводу, что вина мужчины доказана, а его аргументы о религиозных убеждениях - "безосновательные".
В приговоре отмечается, что все граждане обязаны защищать Родину, и освободиться от этой обязанности по религиозным убеждениям невозможно. Священнослужитель призывался на военную службу в ВСУ из-за мобилизации, не предусматривающей возможности альтернативной службы.
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