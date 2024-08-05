Улітку 2024 року Польща запровадила нові обмеження на допомогу українським біженцям, скасувавши одноразові виплати та змінивши умови безкоштовного проживання.

Літо 2024 року принесло зміни в політиці Польщі щодо підтримки українських біженців. Уряд країни вирішив посилити вимоги, скасувавши одноразові виплати та скоротивши інші програми допомоги.

Згідно з інформацією РБК-Україна, зміни, що вступили в силу в липні, включають:

скасування одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих (приблизно 70 євро) для новоприбулих;

завершення програми безкоштовного розміщення біженців у приватних домогосподарствах, за яку держава раніше компенсувала 40 злотих (9,4 євро) на добу за кожну особу.

Тепер безкоштовне проживання доступне тільки в колективних центрах, які організовані місцевими органами влади. Щоб отримати житло, необхідно звернутися до воєводського управління. Існують також програми розміщення в готелях, але вони фінансуються гуманітарними організаціями.

Витрати на проживання в центрах для мігрантів

Біженці, які перебувають у колективних центрах понад 120 днів, повинні частково покривати витрати на проживання та харчування — до 60 злотих (14 євро) за добу. Водночас для вразливих категорій ця вимога не діє. За дітей у таких центрах стягується 15 злотих (3,5 євро) на день.

Безкоштовні пропозиції житла також можна знайти в соціальних мережах, зокрема на Facebook у групах, таких як "Mam mieszkanie, dom, pokój dla Ukrainy", "Pomoc dla Ukrainy" та "PODAJĘ DŁOŃ UKRAINIE".

Програма допомоги "800+"

Програма "800+" надає 800 злотих українським батькам з дітьми. Ці кошти можуть отримати ті, хто в'їхав до Польщі після 23 лютого 2022 року. Проте незабаром вимоги щодо цієї допомоги можуть посилитися: якщо діти не навчатимуться у польських школах, виплата буде скасована.

Тимчасовий захист для українців у Польщі продовжено до кінця вересня 2025 року.

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