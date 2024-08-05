Летом 2024 года Польша ввела новые ограничения на помощь украинским беженцам, отменив единовременные выплаты и изменив условия бесплатного проживания.

Лето 2024 принесло изменения в политике Польши относительно поддержки украинских беженцев. Правительство страны решило ужесточить требования, отменив единовременные выплаты и сократив другие программы помощи.

Согласно информации РБК-Украина , изменения, вступившие в силу в июле, включают:

отмена единовременного пособия в размере 300 злотых (приблизительно 70 евро) для вновь прибывших;

завершение программы бесплатного размещения беженцев в частных домохозяйствах, за которую государство ранее компенсировало 40 злотых (9,4 евро) в сутки за каждого человека.

Теперь бесплатное проживание доступно только в коллективных центрах, организованных местными органами власти. Чтобы получить жилье, необходимо обратиться в воеводское управление. Есть также программы размещения в отелях, но они финансируются гуманитарными организациями.

Расходы на проживание в центрах для мигрантов

Беженцы, которые находятся в коллективных центрах более 120 дней, должны частично покрывать расходы на проживание и питание до 60 злотых (14 евро) в сутки. В то же время, для уязвимых категорий это требование не действует. За детей в таких центрах взимается 15 злотых (3,5 евро) в день.

Бесплатные предложения жилья также можно найти в социальных сетях, в частности на Facebook в группах, таких как "Mam mieszkanie, dom, pokój dla Ukrainy", "Pomoc dla Ukrainy" и "PODAJĘ DŁOŃ UKRAINIE".

Программа помощи "800+"

Программа "800+" дает 800 злотых украинским родителям с детьми. Эти средства могут получить те, кто въехал в Польшу после 23 февраля 2022 года. Однако в скором времени требования этой помощи могут усилиться: если дети не будут учиться в польских школах, выплата будет отменена.

Временная защита для украинцев в Польше продлена до конца сентября 2025 года.

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