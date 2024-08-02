Наразі росіяни не відмовляються від своєї великої цілі — окупувати всю Донецьку область в межах адміністративних кордонів. Тим часом велика кількість українців підтримує ухилянтів.

Кирило Сазонов, військовослужбовець Збройних сил України, доброволець спецпідрозділу "Грім", закликав українців, які підтримують ухилянтів, змінити своє ставлення до мобілізації. Він підкреслив, що в іншому випадку Україна може втратити контроль над Донбасом.

"Велике вітання тим, хто підтримує ухилянтів. Можемо залишитись без Донбасу", — пояснив військовий.

Сазонов додав, що без додаткових підкріплень українські військові можуть втратити стратегічно важливі позиції. Також він висловив критику на рахунок рішення Кабміну щодо бронювання деяких категорій працівників.

"Кабмін бронює не енергетиків, які дуже нам потрібні […] а поліцію, яка полює на дівчат на вулиці, які працюють на OnlyFans, чи сидить з радарами біля доріг. Це взагалі не те. Нам потрібні люди, гроші, зброя", — пояснив свою позицію Сазонов.

Кирило Сазонов також зазначає, що найголовніше для російських окупантів - це напрямок на Покровськ. Говорячи про ситуацію на фронті, зокрема Часів Яр, він зауважив, що "ворог пробивається по декількох напрямках, намагаючись, в першу чергу, зрізати наші позиції на Кліщіївці та Андріївці", але особливого успіху не має.

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