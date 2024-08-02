Пока россияне не отказываются от своей большой цели — оккупировать всю Донецкую область в пределах административных границ. Между тем, большое количество украинцев поддерживает ухилянтов.

Кирилл Сазонов, военнослужащий Вооруженных сил Украины, доброволец спецподразделения "Гром", призвал украинцев, поддерживающих уклонистов, изменить свое отношение к мобилизации. Он подчеркнул, что в противном случае Украина может потерять контроль над Донбассом.

"Большое поздравление тем, кто поддерживает уклоняющихся. Можем остаться без Донбасса", - объяснил военный.

Сазонов добавил, что без дополнительных подкреплений украинские военные могут лишиться стратегически важных позиций. Также он выразил критику на счет решения Кабмина по бронированию некоторых категорий работников.

"Кабмин бронирует не энергетиков, которые нам очень нужны […] а полицию, которая охотится на девушек на улице, работающих на OnlyFans, или сидит с радарами у дорог. Это вообще не то. Нам нужны люди, деньги, оружие", — объяснил свою позицию Сазонов.

Кирилл Сазонов также отмечает, что самое главное для российских оккупантов – это направление на Покровск. Говоря о ситуации на фронте, в частности, Часов Яр, он отметил, что "враг пробивается по нескольким направлениям, пытаясь, в первую очередь, срезать наши позиции на Клищиевке и Андреевке", но особого успеха не имеет.

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