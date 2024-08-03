НБУ погіршив прогнози щодо дефіциту електроенергії в Україні на найближчі роки, зокрема, очікується, що він перевищить 7% у 2024 році через наслідки обстрілів енергетичної інфраструктури та тривалі відключення електрики.

Національний банк України (НБУ) знизив прогнози щодо дефіциту електроенергії на 2025-2027 роки. Відновлення знищених потужностей потребує чималих фінансових витрат і тривалого часу.

Вплив обстрілів на дефіцит електроенергії

Обстріли енергетичної інфраструктури України з боку Росії призвели до серйозних пошкоджень в енергосистемі, що, у свою чергу, викликало затяжні відключення електроенергії. Найбільше постраждали маневрові генератори, зокрема теплоелектростанції (ТЕС) і гідроелектростанції (ГЕС).

У зв’язку з цим НБУ суттєво погіршив свій прогноз щодо дефіциту електроенергії на 2024-2026 роки: очікується, що в 2024 році дефіцит становитиме понад 7% (раніше прогнозували 5%), у 2025 році – близько 8% (раніше 4%), а в 2026 році – приблизно 5% (раніше не планувалось дефіциту взагалі).

Очікувалося, що серйозний дефіцит електроенергії проявиться вже у II кварталі, а на початку III кварталу він поглибився через спекотну погоду та подальші руйнування. Водночас відновлення знищених потужностей та зведення нових вимагає значного часу і фінансування, як зазначається в огляді НБУ.

Згідно з повідомленням НБУ, тривалі перерви в електропостачанні негативно вплинули на ділові та споживчі настрої, а також ослабили економічну активність у багатьох секторах, зокрема в енергоємних галузях, де забезпечення автономного живлення є складним завданням. Це стосується харчової промисловості, тваринництва та важкої промисловості.

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