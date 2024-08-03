НБУ ухудшил прогнозы по дефициту электроэнергии в Украине на ближайшие годы, в частности, ожидается, что он превысит 7% в 2024 году из-за последствий обстрелов энергетической инфраструктуры и длительных отключений электричества.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил прогнозы по дефициту электроэнергии на 2025-2027 годы. Восстановление уничтоженных мощностей требует больших финансовых затрат и длительного времени.

Воздействие обстрелов на дефицит электроэнергии

Обстрелы энергетической инфраструктуры Украины со стороны России привели к серьезным повреждениям в энергосистеме, что, в свою очередь, вызвало затяжные отключения электроэнергии. Больше всего пострадали маневровые генераторы, в том числе теплоэлектростанции (ТЭС) и гидроэлектростанции (ГЭС).

В связи с этим НБУ существенно ухудшил свой прогноз по дефициту электроэнергии на 2024-2026 годы: ожидается, что в 2024 году дефицит составит более 7% (ранее прогнозировали 5%), в 2025 году – около 8% (ранее 4%) , а в 2026 году – примерно 5% (ранее не планировалось дефицита вообще).

Ожидалось, что серьезный дефицит электроэнергии проявится уже во II квартале, а в начале III квартала он усугубился из-за жаркой погоды и последующих разрушений. В то же время восстановление уничтоженных мощностей и строительство новых требует значительного времени и финансирования, как отмечается в обзоре НБУ.

Согласно сообщению НБУ, длительные перерывы в электроснабжении негативно повлияли на деловые и потребительские настроения, а также ослабили экономическую активность во многих секторах, в частности, в энергоемких отраслях, где обеспечение автономного питания является сложной задачей. Это касается пищевой промышленности, животноводства и тяжелой промышленности.

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