Протягом трьох років в Україні спостерігалося зростання кількості вакансій на 5,8%, тоді як кількість резюме зменшилася майже на 9%. Важливо враховувати, що ці дані відображають ситуацію в країні під час тимчасової окупації деяких територій та тривання повномасштабної війни.

Раніше основною перешкодою для розвитку була відсутність безпеки, але зараз головною проблемою стало критичне дефіцит робочої сили. У деяких галузях ситуація є навіть гіршою. Наприклад, у банківській сфері відкрито 3,7 тисяч вакансій, а резюме розміщено всього 2,7 тисяч. Це означає, що пропозицій роботи більше, ніж кандидатів, які б хотіли працювати.

У серпні 2021 року в банківській сфері було 4,4 тисячі українців, які бажали працювати, при цьому щотижня з'являлося лише 3,6 тисяч нових вакансій. Це свідчило про певну, хоч і не значну, конкуренцію на ринку праці. У сучасних умовах банки мають змагатися за робітників, оскільки кількість робочих вакансій становить 10,8 тисяч, при тому що резюме розміщено всього 8,8 тисяч. Навіть до початку великої війни, фахівці з робітничих спеціальностей були дефіцитом на ринку праці.

За даними Національного банку України, кількість вакансій у сферах охорони, будівництва та робітничих спеціальностей значно перевищує минулорічні показники, тоді як в сфері ІТ спостерігається значне зменшення. Також попит на працю залишається низьким у галузях освіти, дизайну, мистецтва та культури.

Джерело: OBOZ.UA

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