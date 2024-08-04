В Украине сейчас – критически не хватает рабочих, а в некоторых отраслях вообще ситуация значительно хуже.

В течение трех лет в Украине наблюдался рост количества вакансий на 5,8%, в то время как количество резюме уменьшилось почти на 9%. Важно учитывать, что данные отражают ситуацию в стране во время временной оккупации некоторых территорий и продолжения полномасштабной войны.

Раньше основным препятствием для развития было отсутствие безопасности, но сейчас главной проблемой стало критический дефицит рабочей силы. В некоторых отраслях ситуация даже хуже. Например, в банковской сфере открыто 3,7 тысячи вакансий, а резюме размещено всего 2,7 тысячи. Это означает, что предложений работы больше, чем кандидатов, которые хотели бы работать.

В августе 2021 года в банковской сфере было 4,4 тысяч украинцев, желавших работать, при этом еженедельно появлялось только 3,6 тысяч новых вакансий. Это свидетельствовало об определенной, хотя и не значительной, конкуренции на рынке труда. В современных условиях банки должны соревноваться за рабочих, поскольку количество рабочих вакансий составляет 10,8 тысячи, при том что резюме размещено всего 8,8 тысячи. Даже до начала великой войны, специалисты по рабочим специальностям были дефицитом на рынке труда.

По данным Национального банка Украины, количество вакансий в сферах охраны, строительства и рабочих специальностей значительно превышает прошлогодние показатели, в то время как в сфере ИТ наблюдается значительное уменьшение. Также спрос на труд остается низким в области образования, дизайна, искусства и культуры.

Источник: OBOZ.UA

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