Зарплати в Укренерго вищі за виплати на передовій та оклад президента України - військовий Кирило Сазонов висловив обурення.

Заробітна плата керівництва ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" перевищує стотисячні виплати бійців на передовій та зарплату президента України Володимира Зеленського. Про це повідомив політолог та військовий ЗСУ Кирило Сазонов.

Як зазначив військовий, він здивований стрімким зростанням рівня зарплат офісних чиновників Укренерго, навівши приклад з офіційних даних.

Так, зарплатня керівництва "Укренерго" 1.7 млн ​​гривень. Особисто керівник держкомпанії Кудрицький отримав 430 тисяч. Для порівняння президент країни Володимир Зеленський під час війни отримує 28 тисяч гривень.

Як повідомляє Кирило Сазонов, зами Кудрицького розділили між собою решту 1.3 млн Всього за півроку зарплата керівництва держкомпанії перевищила 20 млн грн. Рекорд був поставлений у квітні – тоді на 4 керівники держкомпанії отримали 8 млн грн.

"Такі зарплати в державній енергетичній компанії в умовах важкої ситуації в енергетиці – абсурд. Це диверсія проти репутації та авторитету енергетиків. Простих енергетиків, які працюють 24/7, щоб упоратися з наслідками ударів росії по наших об'єктах", - додав військовий ЗСУ.

Нагадаємо, раніше на тлі масових тривалих відключень електроенергії в Україні та закликів до громадян щодо тотальної економії енергоресурсу в НЕК "Укренерго" опублікували доходи працівників керівної ланки. Згідно з оприлюдненою інформацією, у середньому місячна заробітна плата одного члена правління становить більш ніж 2 млн гривень.

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