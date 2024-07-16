Зарплаты в Укрэнерго выше выплат на передовой и оклад президента Украины - военный Кирилл Сазонов выразил возмущение.

Заработная плата руководства ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" превышает стотысячные выплаты бойцов на передовой и зарплату президента Украины Владимира Зеленского, сообщил политолог и военный ВСУ Кирилл Сазонов.

Как отметил военный, он удивлен стремительным ростом уровня зарплат офисных чиновников Укрэнерго, приведя пример из официальных данных.

Так, зарплата руководства "Укрэнерго" 1.7 млн ​​гривен. Лично руководитель госкомпании Кудрицкий получил 430 тысяч. Для сравнения, президент страны Владимир Зеленский во время войны получает 28 тысяч гривен.

Как сообщает Кирилл Сазонов, замы Кудрицкого разделили между собой оставшиеся 1.3 млн. Всего за полгода зарплата руководства госкомпании превысила 20 млн грн. Рекорд был поставлен в апреле – тогда на 4 руководителя госкомпании получили 8 млн. грн.

"Такие зарплаты у государственной энергетической компании в условиях тяжелой ситуации в энергетике – абсурд. Это диверсия против репутации и авторитета энергетиков. Простых энергетиков, работающих 24/7, чтобы справиться с последствиями ударов россии по нашим объектам", - добавил военный ВСУ .

Напомним, ранее на фоне массовых длительных отключений электроэнергии в Украине и призывов к гражданам по поводу тотальной экономии энергоресурса в НЭК "Укрэнерго" опубликовали доходы работников руководящего звена. Согласно обнародованной информации, в среднем месячная заработная плата одного члена правления составляет более 2 млн гривен.

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Напомним, в некоторых сферах взлетел размер зарплат.

Как писала Politeka, работодатели вынуждены пересчитать зарплаты.

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