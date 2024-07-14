Раніше списки цих працівників узгоджувалися з обласними військовими адміністраціями, а наразі цей процес прискорили.

В Україні вдосконалено процес нарахування зарплат для держслужбовців, які працюють на прифронтових територіях під час обстрілів. Вони отримують зарплату за підвищеною ставкою, а для цього їх включають до спеціальних списків. Тепер формування та затвердження цих списків буде проводитися значно швидше.

Про це повідомили в Міністерстві з реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Удосконалено процес нарахування зарплат для державних службовців і працівників державних установ, які працюють на прифронтових територіях під час інтенсивних обстрілів і бойових дій.

Раніше списки цих працівників узгоджувалися з обласними військовими адміністраціями, а тепер цей процес прискорили, передавши узгодження списків на районні військові адміністрації. Ця зміна входить у рамки нової системи оплати праці держслужбовців, яка була введена з 2024 року.

У новій системі оплати праці для державних службовців, які працюють на територіях з інтенсивним обстрілом під час активних бойових дій, передбачено можливість подвоєння розміру надбавки за таку роботу. Це збільшення нараховується щомісяця пропорційно до робочих днів, коли відбувалися обстріли.

Посадові оклади визначаються з урахуванням коефіцієнта 3 з розрахунку на місяць пропорційно до робочих днів, коли відбувалися обстріли. Список робіт, за які виплачується така надбавка, визначається у військовій адміністрації, раніше обласній, а тепер районній. Вони ж узгоджують і перелік конкретних працівників.

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