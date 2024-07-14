Ранее списки этих работников согласовывались с областными военными администрациями, а теперь этот процесс ускорили.

В Украине усовершенствован процесс начисления зарплат для госслужащих, работающих на прифронтовых территориях во время обстрелов. Они получают зарплату по повышенной ставке, а для этого их включают в специальные списки. Теперь формирование и утверждение этих списков будет проводиться гораздо быстрее.

Об этом сообщили в Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Усовершенствован процесс начисления зарплат для государственных служащих и работников государственных учреждений, работающих на прифронтовых территориях во время интенсивных обстрелов и боевых действий.

Ранее списки этих работников согласовывались с областными военными администрациями, а теперь этот процесс ускорили, передав согласование списков на районные военные администрации. Это изменение входит в рамки новой системы оплаты труда госслужащих, введенной с 2024 года.

В новой системе оплаты труда для государственных служащих, работающих на территориях с интенсивным обстрелом в ходе активных боевых действий, предусмотрена возможность удвоения размера надбавки за такую ​​работу. Это увеличение начисляется ежемесячно пропорционально рабочим дням, когда происходили обстрелы.

Должностные оклады определяются с учетом коэффициента 3 в расчете на месяц пропорционально рабочим дням, когда происходили обстрелы. Список работ, за которые выплачивается такая надбавка, определяется в военной администрации, ранее областной, а теперь районной. Они согласовывают и перечень конкретных работников.

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