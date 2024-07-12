Звіт Національного банку України підтверджує, що підприємства й надалі стикаються із нестачею робочої сили, при цьому багато українців бажають звільнятися.

В Україні, згідно з результатами опитувань, більшість працівників виявили незадоволеність своїми зарплатами і мають намір звільнитись, якщо з'явиться відповідна можливість. Навіть при значному зростанні зарплат через дефіцит кадрів, вони не задовольняють потреби працівників.

За оцінками уряду, середня зарплата в Україні протягом трьох років досягне позначки більше 30 тисяч гривень на місяць. В перерахунку в долари це становитиме приблизно 700 доларів на місяць в середньому для українців.

Україна відзначається значним зростанням зарплат у трьох ключових секторах - будівництві, готельно-ресторанному бізнесі і водному транспорті, де зарплати за останній рік зросли більш ніж на 40%. Це ставить ці сектори на перше місце за темпами зростання зарплат в останні роки. Така динаміка є результатом серйозного дефіциту кадрів, який змушує роботодавців платити вищі зарплати для привернення нових співробітників.

Звіт Національного банку України підтверджує, що підприємства і надалі стикаються з нестачею робочої сили, що продовжує підштовхувати зарплати в приватному секторі до збільшення.

Незважаючи на це, в секторах охорони, будівництва та виробництва продовжується відчутний дефіцит співробітників, що виявляється у стійкому збільшенні кількості вакансій. Кількість людей, які активно шукають роботу, зросла незначно.

Згідно з аналітичним звітом від Gradus Research, лише 26% опитаних в Україні вважають себе задоволеними своєю роботою. З них 4% повністю задоволені, а 22% просто задоволені. Проти 37% опитаних, які виражають незадоволеність своєю роботою, що є найпопулярнішою відповіддю. З них 10% категорично незадоволені, а 27% просто незадоволені.

За результатами опитування 4Service Group, середній рівень зарплати, який задовольнив би українців, складає 32,404 гривні на місяць. Ця сума перевищує фактичну середню зарплату респондентів на 75%, оскільки вона становить 18,464 гривні. За даними опитування, 63% опитаних працівників мають намір звільнитися та шукати кращу роботу протягом наступних шести місяців. Основні мотиви включають низькі зарплати, відсутність кар'єрних перспектив і погані умови праці.

Джерело: OBOZ.UA.

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