Отчет Национального банка Украины подтверждает, что предприятия и дальше сталкиваются с нехваткой рабочей силы, при этом много украинцев желают увольняться.

В Украине, согласно результатам опросов, большинство работников обнаружили недовольство своими зарплатами и намерены уволиться, если появится соответствующая возможность. Даже при значительном росте зарплат из-за дефицита кадров, они не удовлетворяют потребности работников.

По оценкам правительства, средняя зарплата в Украине за три года достигнет отметки более 30 тысяч гривен в месяц. В пересчете в доллары это составит около 700 долларов в месяц в среднем для украинцев.

Украина отмечается значительным ростом зарплат в трех ключевых секторах – строительстве, гостинично-ресторанном бизнесе и водном транспорте, где зарплаты за последний год выросли более чем на 40%. Это ставит эти сектора во главу угла по темпам роста зарплат в последние годы. Такая динамика является результатом серьезного дефицита кадров, заставляющего работодателей платить более высокие зарплаты для привлечения новых сотрудников.

Отчет Национального банка Украины подтверждает, что предприятия и дальше сталкиваются с нехваткой рабочей силы, что продолжает подталкивать зарплаты в частном секторе к увеличению.

Несмотря на это, в секторах охраны, строительства и производства продолжается ощутимый дефицит сотрудников, что выражается в устойчивом увеличении количества вакансий. Количество людей, активно ищущих работу, возросло незначительно.

Согласно аналитическому отчету от Gradus Research, только 26% опрошенных в Украине считают себя довольны своей работой. Из них 4% полностью удовлетворены, а 22% просто удовлетворены. Против 37% опрошенных, выражающих недовольство своей работой, что является самым популярным ответом. Из них 10% категорически недовольны, а 27% просто недовольны.

По результатам опроса 4Service Group, средний уровень зарплаты, который удовлетворил бы украинцев, составляет 32,404 гривны в месяц. Эта сумма превышает фактическую среднюю зарплату респондентов на 75%, поскольку составляет 18,464 гривны. По данным опроса, 63% опрошенных работников намерены уволиться и искать лучшую работу в течение следующих шести месяцев. Основные мотивы включают в себя низкие зарплаты, отсутствие карьерных перспектив и плохие условия труда.

Источник: OBOZ.UA.

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