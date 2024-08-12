Кельменецький районний суд оштрафував жінку на 850 грн за напад на лікарку військово-лікарської комісії через незгоду з мобілізаційним висновком для її чоловіка.

Кельменецький районний суд призначив штраф у 850 грн жінці з Буковини, яка на зупинці громадського транспорту побила лікарку ВЛК. Конфлікт виник через те, що обвинувачена вважала лікарку відповідальною за позитивний висновок ВЛК для її чоловіка, що призвело до його мобілізації.

Під час судового засідання було встановлено, що обвинувачена, Неля Кушнір, прибула на зупинку громадського транспорту в Кельменцях 16 травня о 08:45. Вона вийшла з автобуса разом із лікаркою Кельменецької комунальної багатопрофільної лікарні та членкинею ВЛК. Побачивши лікарку, жінка накинулася на неї, вдарила її по обличчю та потягнула за волосся.

Обвинувачена заявила, що хотіла, щоб лікарка пішла з нею до голови ВЛК, аби пояснити висновок про придатність її чоловіка до військової служби, враховуючи його хронічні захворювання. Коли лікарка відмовилася, жінка вдарила її.

Під час розслідування з'ясувалося, що обвинувачена вважала висновок ВЛК несправедливим через наявність онкологічного захворювання у її співмешканця. Вона зазначила, що лікарка відмовилася розглянути аналізи, які підтверджують цей діагноз, що й призвело до її агресивної реакції.

Лікарка повідомила суду, що внаслідок нападу отримала струс мозку і тривале лікування. Суддя Олег Телешман визнав Нелю Кушнір винною у нанесенні легких тілесних ушкоджень та призначив їй штраф у розмірі 850 грн. На вирок суду можна подати апеляцію.

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