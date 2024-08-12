Кельменецкий районный суд оштрафовал женщину на 850 грн за нападение на врача военно-врачебной комиссии по несогласию с мобилизационным заключением для ее мужа.

Кельменецкий районный суд назначил штраф в 850 грн женщине из Буковины, которая на остановке общественного транспорта избила врач ВЛК. Конфликт возник из-за того, что обвиняемая считала врач ответственной за положительное заключение ВЛК для ее мужа, что привело к его мобилизации.

В ходе судебного заседания было установлено, что обвиняемая Неля Кушнир прибыла на остановку общественного транспорта в Кельменцах 16 мая в 08:45. Она вышла из автобуса вместе с врачом Кельменецкой коммунальной многопрофильной больницы и членом ВЛК. Увидев врача, женщина набросилась на нее, ударила ее по лицу и потянула за волосы.

Обвиняемая заявила, что хотела, чтобы врач пошла с ней к председателю ВЛК, чтобы объяснить вывод о пригодности ее мужа к военной службе, учитывая его хронические заболевания. Когда врач отказалась, женщина ударила ее.

В ходе расследования выяснилось, что обвиняемая считала вывод ВЛК несправедливым из-за наличия онкологического заболевания у ее сожителя. Она отметила, что врач отказалась рассмотреть анализы, подтверждающие этот диагноз, что и привело к ее агрессивной реакции.

Врач сообщила суду, что в результате приступа получила сотрясение мозга и длительное лечение. Судья Олег Телешман признал Нелю Кушнир виновной в нанесении легких телесных повреждений и назначил штраф в размере 850 грн. На приговор суда можно подать апелляцию.

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