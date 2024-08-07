Гороскоп на 7 серпня для всіх знаків Зодіаку, у будь-якому випадку, все виглядає багатообіцяюче!

Його без наполегливої ​​роботи, щоб його підтримати, обов'язково призведе до деяких несприятливих результатів сьогодні.

Однак ті, хто може підкріпити свої слова діями, можуть стати сильнішими, прийнявши виклик дня.

Овен

21 березня – 19 квітня

Сьогодні успіх залежить від того, щоб менше говорити та більше слухати. Ви можете говорити не по ділу перед справжнім експертом, тому переконайтеся, що ви знаєте, про що кажете, перш ніж кидатися дикими заявами. Також є ймовірність, що ви експерт порівняно з тим, хто голосніше, ніж він розумніший у цій ситуації. В даному випадку дайте їм можливість вислухати вас. Якщо вони відмовляться, ви можете дозволити їм осоромитись. Зрештою, ви намагалися!

Телець

20 квітня-20 травня

Зараз вірогідні сімейні суперечки, коли батьки думають, що знають краще, а матері наполягають на протилежному, або старійшини та молодь потрапляють у вперті суперечки. Якщо ви опинилися в ситуації зіткнення менталітетів, зрозумійте, що ви навряд чи зміните чиюсь думку криками чи висуненням ультиматумів. Тихі та спокійні обговорення допоможуть вам донести свою точку зору. Навіть якщо вона не буде засвоєна відразу, пізніше ваша мудрість і здоровий глузд можуть почати проникати у вас.

Близнюки

21 травня – 20 червня

Реальність ситуації може не відповідати вашим моральним принципам, і ви можете боротися, щоб спробувати створити ситуацію, яку ви хотіли спочатку. Хоча захищати свої принципи і домагатися справедливості — це похвально, запитайте себе, чи ви уявляєте ідеалістичне бачення чи досяжну мету. Іноді потрібно залишати місце для компромісів, щоб зберегти світ, і це означає, що ви не повинні дозволяти своїм особистим поглядам заважати благополуччю людей навколо вас.

Рак

21 червня-22 липня

Ваше серце може спокуситися тимчасовими насолодами, тоді як ваш розум намагається утримати вас на більш відповідальному шляху. Немає нічого поганого в тому, щоб час від часу піддаватися спокусі, але цей конкретний імпульс може збити вас з пантелику в довгостроковій перспективі, якщо ви піддастеся йому зараз. Відхилення від прямого і вузького шляху навряд чи піде на користь, тому вам захочеться зробити розумний вибір, щоб закінчити день у хорошому місці.

Лев

23 липня – 22 серпня

Непорозуміння може статися прямо зараз між вами та іншими людьми у вашому житті. Ви чутливіші до коментарів інших, але стосунки, швидше за все, не стануть драматичними, якщо ви зможете зберігати легкість — серйозні спільні дії, можливо, краще залишити на завтра. Чим більше ви можете сміятися з себе, тим легше будь-які сумнівні коментарі будуть сповзати з вашої спини. Повага до себе та знання того, хто ви є, не дадуть вам заплутатися у чужих думках.

Діва

23 серпня – 22 вересня

Може здатися егоїстичним ставити власний добробут на перше місце, але ви не зможете бути поряд з іншими, якщо ви виснажете себе. Хтось може вести себе вимогливо до вас, і хоча це може бути важко, вам слід спробувати встановити межі, якщо вам дійсно потрібен відпочинок. Баланс між вашим здоров'ям та вашим спокоєм створить найкращу атмосферу в цілому. Будьте готові піклуватися про себе, ставлячи себе так, як ви ставилися б до друга.

Терези

23 вересня – 22 жовтня

Можливо, вам потрібно бути поряд з тим, хто потребує вас сьогодні, що може завадити чомусь веселому для вас. Ви не чужі компромісам, навіть якщо вам важко відмовитись від своїх початкових планів. Повірте, ви, швидше за все, не пошкодуєте про те, що були поряд з тим, хто шукає друга, на якого можна спертися. Усвідомлення того, що ви допомогли йому у скрутну хвилину, особливо якщо він був поряд з вами у минулому, може бути неймовірно корисним.

Скорпіон

23 жовтня – 21 листопада

Слухаючи інших і просто перебуваючи поряд з ними, ви можете досягти успіху. Можливо, ви відчуваєте необхідність взяти на себе відповідальність в даний момент і, можливо, стримувати свої емоції, щоб бути сильним для інших, але це не обов'язково найкращий спосіб. Той, хто відкривається вам, швидше за все шукає співчуття, а не рішень. Якщо їм потрібно поплакати, дозвольте їм поплакати, можливо, ви навіть захочете поплакати разом з ними. Емоційна розрядка піде на користь усім залученим!

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Стрілець

22 листопада – 21 грудня

Зараз потрібно давати і брати, і нерівність щодо цього може викликати розбіжності. Якщо ви виявите, що несете весь тягар у відносинах або занадто багато звалюєте на іншу людину, то, можливо, настав час збалансувати спосіб вашої взаємодії. Це справедливо всім відносин — романтичних, платонічних чи сімейних. Немає нічого поганого в тому, щоб нести когось на собі якийсь час. Зрештою, всім нам іноді потрібна допомога. Просто пам'ятайте, що односторонні відносини зрештою впадуть.

Козеріг

22 грудня – 19 січня

Довіра має для вас сьогодні першорядне значення. Якщо ви відчуваєте, що хтось, з ким ви проводите час сьогодні, заздрить вам або постійно принижує вас уїдливими зауваженнями, замаскованими під жарти, ви можете відчути емоційний біль від такого звернення. Запитайте себе, чи весь час вони такі. Повністю відсторонюватися від цієї людини не обов'язково відразу, але якщо ви відчуваєте, що вона вас більше ранить, ніж надихає, можливо, настав час розпочати відступ.

Водолій

20 січня – 18 лютого

У той час, як люди навколо вас можуть боротися з думкою інших прямо зараз, ви, швидше за все, принижуєте себе. Якщо ви здатні бути добрим до себе (навіть якщо ви робите помилку), ви вже виграли половину битви сьогодні. Швидше за все, незабаром настане незручний момент, який вам доведеться подолати подумки. Будьте терплячі з собою, поки вигадуєте внутрішню натхненну мову — не будьте своїм власним лютим ворогом!

Риби

19 лютого-20 березня

Ваші вороги можуть мати на вас більше влади, аніж ви думаєте, навіть ті, хто просто дратівливі колеги чи незручні знайомі. Ви можете виявити, що те, що говорять ці люди, турбує вас більше, ніж зазвичай, спонукаючи вас шукати способи справити на них враження. Нагадайте собі, що немає потреби змінюватися, якщо ваші дії не шкодять іншим, і що ви не можете догодити всім. Ваш час краще витратити на речі, які не залучатимуть людей, яких ви навіть не хочете бачити поряд із собою.

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