Гороскоп на 7 августа для всех знаков Зодиака, в любом случае, все выглядит многообещающе!

Эго без упорной работы, чтобы его поддержать, обязательно приведет к некоторым неблагоприятным результатам сегодня.

Однако те, кто может подкрепить свои слова действиями, могут стать сильнее, приняв вызов дня.

Овен

21 марта – 19 апреля

Сегодня успех зависит от того, чтобы меньше говорить и больше слушать. Вы можете говорить не по делу перед настоящим экспертом, поэтому убедитесь, что вы знаете, о чем говорите, прежде чем бросаться дикими заявлениями. Также есть вероятность, что вы эксперт по сравнению с тем, кто громче, чем он умнее в этой ситуации. В этом случае дайте им возможность выслушать вас. Если они откажутся, вы можете позволить им опозориться. В конце концов, вы пытались!

Телец

20 апреля-20 мая

Сейчас вероятны семейные споры, когда отцы думают, что знают лучше, а матери настаивают на обратном, или старейшины и молодежь попадают в упрямые споры. Если вы оказались в ситуации столкновения менталитетов, поймите, что вы вряд ли измените чье-либо мнение криками или выдвижением ультиматумов. Тихие и спокойные обсуждения помогут вам донести свою точку зрения. Даже если она не будет усвоена сразу, позже ваша мудрость и здравый смысл могут начать проникать в вас.

Близнецы

21 мая – 20 июня

Реальность ситуации может не соответствовать вашим сегодняшним моральным принципам, и вы можете бороться, чтобы попытаться создать ситуацию, которую вы хотели изначально. Хотя защищать свои принципы и добиваться справедливости — это похвально, спросите себя, представляете ли вы идеалистическое видение или достижимую цель. Иногда вам нужно оставлять место для компромиссов, чтобы сохранить мир, и это означает, что вы не должны позволять своим личным взглядам мешать благополучию людей вокруг вас.

Рак

21 июня-22 июля

Ваше сердце может соблазниться временными удовольствиями, в то время как ваш разум пытается удержать вас на более ответственном пути. Нет ничего плохого в том, чтобы время от времени поддаваться искушению, но этот конкретный импульс может сбить вас с толку в долгосрочной перспективе, если вы поддадитесь ему сейчас. Отклонение от прямого и узкого пути вряд ли пойдет вам на пользу, поэтому вам захочется сделать разумный выбор, чтобы закончить день в хорошем месте.

Лев

23 июля – 22 августа

Недопонимание может произойти прямо сейчас между вами и другими людьми в вашей жизни. Вы более чувствительны к комментариям других, но отношения, скорее всего, не станут драматичными, если вы сможете сохранять легкость — серьезные совместные действия, возможно, лучше оставить на завтра. Чем больше вы можете смеяться над собой, тем легче любые сомнительные комментарии будут сползать с вашей спины. Уважение к себе и знание того, кто вы есть, не дадут вам запутаться в чужих мнениях.

Дева

23 августа – 22 сентября

Может показаться эгоистичным ставить собственное благополучие на первое место, но вы не сможете быть рядом с другими, если вы истощите себя. Кто-то может вести себя требовательно по отношению к вам, и хотя это может быть трудно, вам следует попытаться установить границы, если вам действительно нужен отдых. Баланс между вашим здоровьем и вашим спокойствием создаст лучшую атмосферу в целом. Будьте готовы заботиться о себе, относясь к себе так, как вы относились бы к другу.

Весы

23 сентября – 22 октября

Возможно, вам нужно быть рядом с тем, кто нуждается в вас сегодня, что может помешать чему-то веселому для вас. Вы не чужды компромиссам, даже если вам трудно отказаться от своих первоначальных планов. Поверьте, вы, скорее всего, не пожалеете о том, что были рядом с тем, кто ищет друга, на которого можно опереться. Осознание того, что вы помогли ему в трудную минуту, особенно если он был рядом с вами в прошлом, может быть невероятно полезным.

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Слушая других и просто находясь рядом с ними, вы можете добиться успеха. Возможно, вы чувствуете необходимость взять на себя ответственность в данный момент и, возможно, сдерживать свои эмоции, чтобы быть сильным для других, но это не обязательно лучший способ. Тот, кто открывается вам, скорее всего, ищет сочувствия, а не решений. Если им нужно поплакать, позвольте им поплакать — возможно, вы даже захотите поплакать вместе с ними. Эмоциональная разрядка пойдет на пользу всем вовлеченным!

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Стрелец

22 ноября – 21 декабря

Сейчас требуется давать и брать, и неравенство в этом отношении может вызвать разногласия. Если вы обнаружите, что несете всю тяжесть в отношениях или слишком много взваливаете на другого человека, то, возможно, пришло время сбалансировать способ вашего взаимодействия. Это справедливо для всех отношений — романтических, платонических или семейных. Нет ничего плохого в том, чтобы нести кого-то на себе какое-то время. В конце концов, всем нам иногда нужна помощь. Просто помните, что односторонние отношения в конечном итоге рухнут.

Козерог

22 декабря – 19 января

Доверие имеет для вас сейчас первостепенное значение. Если вы чувствуете, что кто-то, с кем вы проводите время сегодня, завидует вам или постоянно унижает вас язвительными замечаниями, замаскированными под шутки, вы можете почувствовать болезненную эмоциональную боль от такого обращения. Спросите себя, все ли время они такие. Полностью отстраняться от этого человека не обязательно сразу, но если вы чувствуете, что он вас больше ранит, чем вдохновляет, возможно, пришло время начать отступление.

Водолей

20 января – 18 февраля

В то время как люди вокруг вас могут бороться с мнением других прямо сейчас, вы, скорее всего, принижаете себя. Если вы способны быть добрым к себе (даже если вы совершаете ошибку), вы уже выиграли половину битвы сегодня. Скорее всего, скоро наступит неловкий момент, который вам придется преодолеть мысленно. Будьте терпеливы с собой, пока придумываете внутреннюю воодушевляющую речь — не будьте своим собственным злейшим врагом!

Рыбы

19 февраля-20 марта

Ваши враги могут иметь на вас больше власти, чем вы думаете, даже те, кто просто раздражающие коллеги или неудобные знакомые. Вы можете обнаружить, что то, что говорят эти люди, беспокоит вас больше, чем обычно, побуждая вас искать способы произвести на них впечатление. Напомните себе, что нет необходимости меняться, если ваши действия не вредят другим, и что вы не можете угодить всем. Ваше время лучше потратить на вещи, которые не будут привлекать людей, которых вы даже не хотите видеть рядом с собой.

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