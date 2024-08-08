Йдеться, зокрема, про адміністративну відповідальність для українців у вигляді накладення штрафу.

За розповсюдження неправдивих чуток, які можуть спричинити паніку серед населення або порушення громадського порядку, українцям загрожує штраф. Про це розповів адвокат і магістр права Євген Буліменко.

Згідно зі словами експерта, відповідальність за розповсюдження неправдивих чуток, які можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку, регулюється статтею 173-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Зокрема, за такі правопорушення передбачено адміністративний штраф у розмірі від 170 до 255 гривень.

"У даному випадку умовою адміністративної відповідальності особи є вчинення нею активних умисних дій, які полягають у поширюванні неправдивих чуток, а також усвідомлення такою особою, що такі дії можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку", - наголосив експерт.

Буліменко зазначив, що в більшості випадків суди при розгляді адміністративних правопорушень за статтею 173-1 КУпАП ухвалюють такі рішення:

закриття справ через відсутність події або складу адміністративного правопорушення;

звільнення від адміністративної відповідальності через закінчення строку накладення стягнення.

Проте бувають і випадки, коли суди вирішують накласти адміністративне стягнення.

Так, постановою Артемівського міськрайонного суду Донецької області у справі №219/636/21 від 2 лютого 2021 року особу було визнано винною у розповсюдженні неправдивих чуток, що могли викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку, через соціальну мережу Facebook. За це їй призначено штраф у розмірі 170 грн.

Постановою Кам'янка-Бузького районного суду Львівської області у справі №446/1635/23 від 28 липня 2023 року особу було визнано винною за написання і розміщення на дошці оголошень неправдивого та образливого оголошення щодо фізичної особи та Стародобротвірської школи. Вона отримала адміністративний штраф у розмірі 170 грн.

Окрім того, постановою Голосіївського районного суду міста Києва у справі №752/9830/24 від 3 липня 2024 року особу було визнано винною у розповсюдженні неправдивих чуток про громадянку шляхом створення фейкового акаунту в соціальній мережі Telegram. Їй було призначено адміністративне попередження.

Джерело: РБК.

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