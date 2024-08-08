Речь идет, в частности, об административной ответственности для украинцев в виде наложения штрафа.

За распространение ложных слухов, которые могут повлечь панику среди населения или нарушение общественного порядка, украинцам грозит штраф. Об этом рассказал адвокат и магистр права Евгений Булименко.

Согласно словам эксперта, ответственность за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка, регулируется статьей 173-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

В частности, за такие правонарушения предусмотрен административный штраф в размере от 170 до 255 гривен.

"В данном случае условием административной ответственности лица является совершение им активных умышленных действий, заключающихся в распространении ложных слухов, а также осознание таким лицом, что такие действия могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка", - подчеркнул эксперт.

Булименко отметил, что в большинстве случаев суды при рассмотрении административных правонарушений по статье 173-1 КУоАП принимают следующие решения:

закрытие дел из-за отсутствия происшествия или состава административного правонарушения;

освобождение от административной ответственности по истечении срока наложения взыскания.

Однако бывают и случаи, когда суды решают наложить административное взыскание.

Так, постановлением Артемовского горрайонного суда Донецкой области по делу №219/636/21 от 2 февраля 2021 года лицо было признано виновным в распространении ложных слухов, которые могли вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка через социальную сеть Facebook. За это ей назначен штраф в размере 170 грн.

Постановлением Каменка-Бугского районного суда Львовской области по делу №446/1635/23 от 28 июля 2023 года лицо было признано виновным за написание и размещение на доске объявлений ложного и оскорбительного объявления о физическом лице и Стародоброобразовательской школе. Она получила административный штраф в размере 170 грн.

Кроме того, постановлением Голосеевского районного суда города Киева по делу №752/9830/24 от 3 июля 2024 года лицо было признано виновным в распространении ложных слухов о гражданке путем создания фейкового аккаунта в социальной сети Telegram. Ей было назначено административное предупреждение.

Источник: РБК.

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