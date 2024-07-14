Пропонується внести зміни до статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення та збільшити суму штрафів.

У Україні розглядається ініціатива щодо посилення покарань для водіїв, які не уступають дорогу автомобілям і спеціальному транспорту з увімкненими звуковими або світловими сигнальними пристроями, такими як проблискові маячки. Це стосується машин "швидкої допомоги", рятувальників, поліцейських та інших екстрених служб.

Про це відомо з пояснювальної записки до проекту закону №11111.

Пропонується внести зміни до статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), що передбачають посилені покарання для водіїв у таких випадках:

Не надання переваги у русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, поліції, які рухаються з увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигнальними пристроями. Не надання переваги маршрутним транспортним засобам, зокрема тим, які призначені для перевезення груп дітей. Порушення правил дорожнього руху і зупинка на смузі для маршрутних транспортних засобів. Порушення правил зупинки або стоянки, що створюють перешкоди у дорожньому русі або загрозу безпеці руху.

Згідно з цим законопроєктом:

За порушення, що не створили загрози життю та здоров'ю фізичних осіб, передбачено накладення штрафу у розмірі від 100 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 до 2550 гривень) або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 6 місяців до одного року. Порушення, які створили або могли створити загрозу життю та здоров'ю людей, тягнуть за собою штраф у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3400 до 5100 гривень) або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.

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