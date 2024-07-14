Предлагается внести изменения в статью 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях и увеличить сумму штрафов.

В Украине рассматривается инициатива по усилению наказаний для водителей, не уступающих дорогу автомобилям и специальному транспорту с включенными звуковыми или световыми сигнальными устройствами, такими как проблесковые маячки. Это касается машин скорой помощи, спасателей, полицейских и других экстренных служб.

Об этом известно из пояснительной записки к проекту закона №11111.

Предлагается внести изменения в статью 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), предусматривающих усиленные наказания для водителей в следующих случаях:

Не предпочтение в движении транспортным средствам аварийно-спасательных служб, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, полиции, которые двигаются с включенными специальными световыми или звуковыми сигнальными устройствами. Не предпочтение маршрутным транспортным средствам, в том числе тем, которые предназначены для перевозки групп детей. Нарушение ПДД и остановка на полосе для маршрутных транспортных средств. Нарушение правил остановки или стоянки, создающих помехи в дорожном движении или угрозу безопасности движения.

Согласно этому законопроекту:

За нарушения, которые не создали угрозы жизни и здоровью физических лиц, предусмотрено наложение штрафа в размере от 100 до 150 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 1700 до 2550 гривен) или лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до одного года. Нарушения, которые создали или могли создать угрозу жизни и здоровью людей, влекут штраф в размере от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 3400 до 5100 гривен) или лишение права управления транспортными средствами на срок от 5 до 10 лет.

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