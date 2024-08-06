Закони вимагають, щоб фізичні та юридичні особи, які тримали свійських тварин, дотримувалися кількох правил, щоб потім не нарватися на штрафи.

Людей, які володіють тваринами і не прибирають за ними на вулицях, в парках або прибудинкових територіях, можуть покарати штрафами. Обов'язки власників тварин регламентують закон "Про захист тварин від жорстокого поводження", а також правила утримання домашніх тварин, які установлюються органами місцевого самоврядування. Про це розповів адвокат і магістр права Євген Буліменко.

Закони вимагають, щоб фізичні та юридичні особи, які тримають домашніх тварин:

дотримувалися санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм і правил;

не порушували прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб;

не створювали загрози безпеці людей і інших тварин.

Згідно з пунктом 5.6 Правил утримання собак та котів у місті Києві, які були затверджені рішенням Київської міської ради №1079/3912 від 25 жовтня 2007 року, особа, яка проводить собаку чи кота, повинна прибирати за своїми тваринами в під'їздах багатоквартирних будинків, на сходах, у ліфтах та інших місцях загального користування. Важливо зазначити, що ця вимога не поширюється на власників собак-поводирів.

За висловами Буліменка, якщо власник тварини не прибирає її екскременти в громадському місці (крім спеціально відведених для цього місць), це може призвести до:

попередження, або

нарахування штрафу у розмірі від 170 до 340 гривень для звичайних громадян.

Також посадовим особам можуть виписати попередження або нарахувати більший штраф у розмірі від 340 до 850 гривень.

У разі повторного порушення протягом року вартість штрафу буде такою:

від 340 до 510 гривень для звичайних громадян

від 510 до 1020 гривень для посадових осіб.

Джерело: РБК.

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