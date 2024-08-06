Законы требуют, чтобы физические и юридические лица, держащие домашних животных соблюдали несколько правил, чтобы потом не нарваться на штрафы.

Людей, владеющих животными и не убирающих за ними на улицах, в парках или придомовых территориях, могут наказать штрафами. Обязанности владельцев животных регламентируют закон "О защите животных от жестокого обращения", а также правила содержания домашних животных, устанавливаемых органами местного самоуправления. Об этом рассказал адвокат и магистр права Евгений Булименко.

Законы требуют, чтобы физические и юридические лица, держащие домашних животных:

соблюдали санитарно-гигиенические и ветеринарные нормы и правила;

не нарушали права и законные интересы других физических и юридических лиц;

не создавали угрозы безопасности людей и других животных.

Согласно пункту 5.6 Правил содержания собак и кошек в городе Киеве, утвержденных решением Киевского городского совета №1079/3912 от 25 октября 2007 года, лицо, которое проводит собаку или кота, должно убирать за своими животными в подъездах многоквартирных домов, на лестнице, в лифтах и ​​других местах общего пользования. Важно отметить, что это требование не распространяется на владельцев собак-поводырей.

По словам Булименко, если владелец животного не убирает его экскременты в общественном месте (кроме специально отведенных для этого мест), это может привести к:

предупреждение, или

начисление штрафа в размере от 170 до 340 гривен для обычных граждан.

Также должностным лицам могут выписать предупреждение или начислить штраф в размере от 340 до 850 гривен.

В случае повторного нарушения в течение года стоимость штрафа будет такой:

от 340 до 510 гривен для обычных граждан

от 510 до 1020 гривен для должностных лиц.

Источник: РБК.

Последние новости Украины:

Напомним, украинцам хотят ужесточить наказание за игнорирование "скорых" и пожарных.

Как сообщала Politeka, на некоторых рынках или магазинах можно получить штраф.

Также писала Politeka, украинцам "светят" штрафы за сжигание травы и огонь в лесу.