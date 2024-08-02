Спочатку порушників мовного закону сповіщають попередженням – проте, якщо на зауваження не відбувається реакції, можуть накласти штраф.

Законодавство вимагає, щоб підприємці та їхні працівники у сфері обслуговування використовували українську мову. В разі відмови від цього можуть застосовуватися відповідні покарання.

Адвокат Єлизавета Коць розповіла, що робити, коли ваше право на надання послуг українською порушують. Куди звертатись зі скаргами та які штрафи загрожують порушнику.

Згідно з частинами 1, 4, 7 та 8 статті 1 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", українська мова є єдиною державною (офіційною) мовою в Україні. Цей статус української мови як єдиної державної визначається виключно Конституцією України.

Експерт пояснила, що обов'язкове використання української мови на всій території України передбачається:

при здійсненні повноважень органами державної влади,

при здійсненні повноважень органами місцевого самоврядування,

у інших публічних сферах суспільного життя, включаючи сферу обслуговування.

Коць нагадала, що з 16 січня 2021 року (відповідно до статті 30 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної") всі постачальники послуг, незалежно від форми власності, зобов'язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари та послуги державною мовою.

"Споживач отримав право на обслуговування державною мовою "за замовчуванням" у закладах торгівлі, у тому числі інтернет-магазині, розважальних закладах, закладах харчування тощо", - пояснила юрист.

Також українською мовою має надаватися інформація про вироби (товари), роботи чи послуги: на цінниках, в інструкціях, технічних характеристиках, маркуванні, квитках, меню тощо.

За висловами експерта, спершу порушників мовного закону сповіщують попередженням. Проте якщо на зауваження не відбувається реакції, можуть накласти штраф.

У випадку повторного порушення протягом року на підприємця складається протокол, розглядається справа про правопорушення, і може бути накладений штраф у розмірі від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 5 100 до 6 800 гривень).

Джерело: РБК.

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