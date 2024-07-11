У Міністерстві юстиції нагадали про штрафи, передбачені для громадян за випалення рослинності.

В Україні за спалювання сухостою та стерні встановлені штрафи до 6100 гривень. За розведення вогню на території об'єктів природно-заповідного фонду санкції значно вищі. Про штрафи повідомила пресслужба Мін'юсту.

Влітку значно зростає ризик пожеж як у житловому секторі, так і в екосистемах. Фахівці ДСНС за допомогою безпілотних літальних апаратів виявляють пожежі та випадки спалювання сухої рослинності, встановлюють порушників, яких притягують до адміністративної відповідальності.

У Міністерстві юстиції нагадують про штрафи, які передбачені для громадян за випалювання рослинності:

За порушення вимог пожежної безпеки в лісах штраф становить від 1530 до 4590 гривень; для посадових осіб штраф складає від 4590 до 15 300 гривень.

За знищення або пошкодження лісу через необережне поводження з вогнем, що спричинило лісову пожежу або поширення її на значну площу, штраф становить від 4590 до 15 300 гривень; для посадових осіб штраф складає від 10 710 до 30 600 гривень.

За випалювання стерні, луків, пасовищ, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення або у парках, штраф може становити від 3060 до 6120 гривень; для посадових осіб штраф складає від 15 300 до 21 420 гривень.

За випалювання рослинності або її залишків в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, штраф варіюється від 6120 до 12 240 гривень; для посадових осіб штраф складає від 21 420 до 30 600 гривень.

Згідно з Кримінальним кодексом України (ст. 245), за знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також за спалювання стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення за допомогою вогню чи іншим загальнонебезпечним способом передбачені наступні покарання:

Штраф від 91 800 до 153 000 гривень;

Обмеження волі на строк від 2 до 5 років;

Позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

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