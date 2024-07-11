В Украине за сжигание сухостоя и стерни установлены штрафы до 6100 гривен. При разведении огня на территории объектов природно-заповедного фонда санкции значительно выше. О штрафах сообщила прессслужба Минюста.

пожар, сухостой

Летом значительно возрастает риск пожаров как в жилищном секторе, так и в экосистемах. Специалисты ГСЧС с помощью беспилотных летательных аппаратов обнаруживают пожары и случаи сжигания сухой растительности, устанавливают нарушителей, привлекаемых к административной ответственности.

В Министерстве юстиции напоминают о штрафах, предусмотренных для граждан за обжиг растительности:

  • За нарушение требований пожарной безопасности в лесах штраф составляет от 1530 до 4590 гривен; для должностных лиц штраф составляет от 4590 до 15300 гривен.
  • За уничтожение или повреждение леса из-за неосторожного обращения с огнем, повлекшего лесной пожар или распространение его на значительную площадь, штраф составляет от 4590 до 15 300 гривен; для должностных лиц штраф составляет от 10710 до 30600 гривен.
  • За выжигание стерни, лугов, пастбищ, растительности или ее остатков на землях сельскохозяйственного назначения или в парках штраф может составлять от 3060 до 6120 гривен; для должностных лиц штраф составляет от 15300 до 21420 гривен.
  • За обжиг растительности или ее остатков в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда штраф варьируется от 6120 до 12 240 гривен; для должностных лиц штраф составляет от 21420 до 30600 гривен.

штраф, штрафы, полиция

Согласно Уголовному кодексу Украины (ст. 245), за уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог, а также за сжигание стерни, сухих дикорастущих трав, растительности или ее остатков на землях сельскохозяйственного назначения с помощью огня или других общеопасным способом предусмотрены следующие наказания:

  • штраф от 91 800 до 153 000 гривен;
  • Ограничение свободы сроком от 2 до 5 лет;
  • Лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Последние новости Украины:

Напомним, случился новый скандал вокруг турникетов, медики возмущены новой закупкой госпиталя Нацгвардии.

Как сообщала Politeka, арестован бывший топслужащий СБУ.

Также писала Politeka, проведены обыски в рамках расследования возможной закупки вооружения по завышенным ценам.