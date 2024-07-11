В Министерстве юстиции напомнили о штрафах, предусмотренных для граждан за обжиг растительности.

В Украине за сжигание сухостоя и стерни установлены штрафы до 6100 гривен. При разведении огня на территории объектов природно-заповедного фонда санкции значительно выше. О штрафах сообщила прессслужба Минюста.

Летом значительно возрастает риск пожаров как в жилищном секторе, так и в экосистемах. Специалисты ГСЧС с помощью беспилотных летательных аппаратов обнаруживают пожары и случаи сжигания сухой растительности, устанавливают нарушителей, привлекаемых к административной ответственности.

В Министерстве юстиции напоминают о штрафах, предусмотренных для граждан за обжиг растительности:

За нарушение требований пожарной безопасности в лесах штраф составляет от 1530 до 4590 гривен; для должностных лиц штраф составляет от 4590 до 15300 гривен.

За уничтожение или повреждение леса из-за неосторожного обращения с огнем, повлекшего лесной пожар или распространение его на значительную площадь, штраф составляет от 4590 до 15 300 гривен; для должностных лиц штраф составляет от 10710 до 30600 гривен.

За выжигание стерни, лугов, пастбищ, растительности или ее остатков на землях сельскохозяйственного назначения или в парках штраф может составлять от 3060 до 6120 гривен; для должностных лиц штраф составляет от 15300 до 21420 гривен.

За обжиг растительности или ее остатков в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда штраф варьируется от 6120 до 12 240 гривен; для должностных лиц штраф составляет от 21420 до 30600 гривен.

Согласно Уголовному кодексу Украины (ст. 245), за уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог, а также за сжигание стерни, сухих дикорастущих трав, растительности или ее остатков на землях сельскохозяйственного назначения с помощью огня или других общеопасным способом предусмотрены следующие наказания:

штраф от 91 800 до 153 000 гривен;

Ограничение свободы сроком от 2 до 5 лет;

Лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Последние новости Украины:

Напомним, случился новый скандал вокруг турникетов, медики возмущены новой закупкой госпиталя Нацгвардии.

Как сообщала Politeka, арестован бывший топслужащий СБУ.

Также писала Politeka, проведены обыски в рамках расследования возможной закупки вооружения по завышенным ценам.