Сначала нарушителей языкового закона извещают предупреждением - однако, если на замечание не происходит реакции, могут наложить штраф.

Законодательство требует, чтобы предприниматели и их работники в сфере обслуживания использовали украинский язык. При отказе от этого могут применяться соответствующие наказания.

Адвокат Елизавета Коць рассказала, что делать, когда ваше право на предоставление услуг на украинском языке нарушают. Куда обращаться с жалобами и какие штрафы угрожают нарушителю.

Согласно частям 1, 4, 7 и 8 статьи 1 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", украинский язык является единственным государственным (официальным) языком в Украине. Этот статус украинского языка как единственного государственного определяется исключительно Конституцией Украины.

Эксперт пояснила, что обязательное использование украинского языка на всей территории Украины предполагается:

при осуществлении полномочий органами государственной власти,

при осуществлении полномочий органами местного самоуправления,

в других публичных областях общественной жизни, включая сферу обслуживания.

Коць напомнила, что с 16 января 2021 года (в соответствии со статьей 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного") все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке.

"Потребитель получил право на обслуживание на государственном языке "по умолчанию" в заведениях торговли, в том числе в интернет-магазине, развлекательных заведениях, заведениях питания и т.д.", - пояснила юрист.

Также на украинском языке должна предоставляться информация о изделиях (товары), работах или услугах: на ценниках, в инструкциях, технических характеристиках, маркировке, билетах, меню и т.д.

По словам эксперта, сначала нарушителей языкового закона извещают предупреждением. Однако, если на замечание не происходит реакции, могут наложить штраф.

В случае повторного нарушения в течение года на предпринимателя составляется протокол, рассматривается дело о правонарушении, и может быть наложен штраф в размере от 300 до 400 тысяч рублей (от 5 100 до 6 800 гривен).

Источник: РБК.

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