Розклад Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 8 серпня, настав час ставити нові цілі.

До вашої уваги пропонується гороскоп на одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 8 серпня з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Що принесе день вашому знаку зодіаку? Читайте далі.

Розклад Таро на одну карту за знаком зодіаку на 8 серпня:

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Верховна Жриця

Іноді ви можете зайти занадто далеко у своїх веселощів, тому вам потрібно дотримуватися здорового глузду.

Поки ви розважаєтеся та граєте, обов'язково почитайте кімнату.

Хтось може легко образитися через жарти. Намагайтеся не жартувати за рахунок когось іншого.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Король Пентаклей

Завжди добре заробляти гроші. Трохи дрібниці краще ніж нічого.

Можливо, ви можете знайти нові способи максимізації свого часу, знайшовши ресурси в мережі, які дозволять вам доповнити те, що ви вже заробляєте зараз. Зберігайте те, що ви заробляєте, та інвестуйте у своє майбутнє. Ви можете це зробити.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Карта Таро: Королева Кубків

Несправедливо використовувати почуття як опору чи інструмент маніпуляції іншими. Однак, саме це хтось може спробувати зробити з вами сьогодні.

Обов'язково приділіть пильну увагу причинам, з яких хтось почувається певним чином. Це може не мати до вас жодного відношення, тому не дозволяйте собі потрапити у пастку драми.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Десятка Мечів

Хтось намагається створити проблеми, які не мають вирішення. Це може змусити вас відчути, що ви потрапили у пастку і що немає виходу із драми стосунків.

Це може вимагати від вас просто поводитися тихо. Якщо ви не будете взаємодіяти, є ймовірність, що вони знайдуть когось іншого, щоб сьогодні розважати їхню токсичну поведінку.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Лицар Жезлов, перевернута

Іноді потрібно просто припинити робити те, що робиш, і взагалі не намагатись щось зробити.

Проект, який ви хотіли розпочати, може бути ще не готовим. Замість того, щоб гнати вперед через гордість, будьте мудрі зі своїм часом.

Пам'ятайте, що якщо ви спробуєте зробити щось до того, як воно буде готове, або просто втратите час, то це не варто.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Четвірка Кубків

Сьогодні вам буде складно впоратися зі своїми почуттями, коли вони загрожують подолати вас. У цей момент вам потрібно буде контролювати себе.

Якщо ви починаєте відчувати, що більше не можете терпіти, візьміть тайм-аут. Ви заслуговуєте на простір, навіть якщо інші змушують вас відчувати, що це не так.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Дурень, перевернута

Починати щось передчасно і поспішати, начебто ви знаєте, що робите, це помилка.

Можливо ви позиціонували себе як експерта, а потім виявили, що є ще багато можливостей для зростання.

Будьте чесні та відкриті зі своєю аудиторією. Просто визнайте, що ви вляпалися в неприємності і вам потрібен час, щоб перебудуватися і показати їм найкраще, на що ви здатні.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Король Жезлов

Вас попросять взяти на себе роль лідера у груповій обстановці. Можливо, ви знайдете, що це завдання, яке ви не хочете брати на себе, але вам потрібно подолати свою нерішучість.

Це може бути можливістю вам довести свою цінність. Ви ніколи не знаєте, куди цей шлях може вас привести, і я міг би відвести вас саме туди, де ваші навички будуть використані якнайкраще.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Двійка Кубків, перевернута

Ви вже досить довго граєте в жонглера, проте тепер кулі починають падати. Найкраще дивитися на загальну картину, а не на деталі.

Ви можете чіплятися за ідею, що ви повинні бути залучені до всіх, коли правда в тому, що вам час зайнятися чимось іншим і дозволити комусь іншому отримати славу в цій конкретній галузі.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Двійка Мечів

Ви ходили сюди-туди з рішенням і нікуди не приходили. Вам важливо просто прийняти швидке рішення, щоб ви могли почати рухатися до наступного кроку.

Навіть якщо ви ухвалили неправильне рішення, вам легше змінити те, що ви робите. Якщо ви просто продовжуватимете ходити туди-сюди, очікуючи, що все буде ідеально, ви нікуди не прийдете і відчуєте, що ваше сьогодення блокує майбутнє.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Двійка Мечів

Люди продовжують сперечатися про те саме знову і знову і нічого не домагаються. Ви почули кожну сторону, тільки щоб виявити, що ви все ще не розумієте проблему.

Ось тут вам і час сказати, що ви зробили все можливе, і відійти вбік. Іноді дозволити іншим вирішувати їхні проблеми — це найкраще, що можна зробити для всіх.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Лицар Мечів

Ви позиціонували себе таким чином, що це виглядає образливо. Деякі люди, можливо, навіть не хочуть, щоб ви були поруч зараз, і це викликає у вас деякі почуття.

Ви можете допомогти вирішити проблему, якщо будете трохи добрішими, коли зможете. Це займе час, але відновити міст, зруйнований через непорозуміння, неможливо.

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