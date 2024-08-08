Расклад Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 8 августа, пришло время ставить новые цели.

Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 8 августа с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Что принесет этот день вашему знаку зодиака? Читайте дальше.

Расклад Таро на одну карту по знаку зодиака на 8 августа:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Верховная Жрица

Иногда вы можете зайти слишком далеко в своем веселье, поэтому вам нужно придерживаться здравого смысла.

Пока вы развлекаетесь и играете, обязательно почитайте комнату.

Кто-то может легко обидеться из-за шутки. Постарайтесь не шутить за счет кого-то другого.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Король Пентаклей

Всегда хорошо зарабатывать деньги. Немного мелочи лучше, чем ничего.

Может быть, вы можете поискать новые способы максимизации своего времени, найдя ресурсы в сети, которые позволят вам дополнить то, что вы уже зарабатываете сейчас. Сохраняйте то, что вы зарабатываете, и инвестируйте в свое будущее. Вы можете это сделать.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Королева Кубков

Несправедливо использовать чувства как опору или инструмент для манипуляции другими. Однако именно это кто-то может попытаться сделать с вами сегодня.

Обязательно уделите пристальное внимание причинам, по которым кто-то чувствует себя определенным образом. Это может не иметь к вам никакого отношения, поэтому не позволяйте себе попасть в ловушку драмы.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Десятка Мечей

Кто-то пытается создать проблемы, которые не имеют решения. Это может заставить вас почувствовать, что вы попали в ловушку и что нет выхода из драмы отношений.

Это может потребовать от вас просто вести себя тихо. Если вы не будете взаимодействовать, есть вероятность, что они найдут кого-то другого, чтобы сегодня развлекать их токсичное поведение.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Рыцарь Жезлов, перевернутая

Иногда нужно просто прекратить делать то, что делаешь, и вообще не пытаться что-либо сделать.

Проект, который вы хотели начать, может быть еще не готов. Вместо того, чтобы гнать вперед из-за гордости, будьте мудры со своим временем.

Помните, что если вы попытаетесь сделать что-то до того, как оно будет готово, или просто потеряете время, в конечном итоге это того не стоит.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Четверка Кубков

Сегодня вам будет сложно совладать со своими чувствами, когда они грозят вас одолеть. В этот момент вам нужно будет контролировать себя.

Если вы начинаете чувствовать, что больше не можете терпеть, возьмите тайм-аут. Вы заслуживаете пространства, даже если другие заставляют вас чувствовать, что это не так.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Дурак, перевернутая

Начинать что-то преждевременно и спешить, как будто вы знаете, что делаете, — это ошибка.

Возможно, вы позиционировали себя как эксперта, а потом обнаружили, что есть еще много возможностей для роста.

Будьте честны и открыты со своей аудиторией. Просто признайте, что вы вляпались в неприятности и вам нужно время, чтобы перестроиться и показать им лучшее, на что вы способны.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Король Жезлов

Вас попросят взять на себя роль лидера в групповой обстановке. Возможно, вы обнаружите, что это задача, которую вы не хотите брать на себя, но вам нужно преодолеть свою нерешительность.

Это может быть возможностью для вас доказать свою ценность. Вы никогда не знаете, куда этот путь может вас привести, и я мог бы отвести вас именно туда, где ваши навыки будут использованы наилучшим образом.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Двойка Кубков, перевернутая

Вы уже довольно долго играете в жонглёра, однако теперь шары начинают падать. Лучше всего смотреть на общую картину, а не на детали.

Вы можете цепляться за идею, что вы должны быть вовлечены во все, когда правда в том, что вам пора заняться чем-то другим и позволить кому-то другому получить славу в этой конкретной области.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Двойка Мечей

Вы ходили туда-сюда с решением и никуда не приходили. Для вас важно просто принять быстрое решение, чтобы вы могли начать двигаться к следующему шагу.

Даже если вы приняли неправильное решение, вам легче изменить то, что вы делаете. Если вы просто будете продолжать ходить туда-сюда, ожидая, что все будет идеально, вы никуда не придете и почувствуете, что ваше настоящее блокирует будущее.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Двойка Мечей

Люди продолжают спорить об одном и том же снова и снова и ничего не добиваются. Вы выслушали каждую сторону, только чтобы обнаружить, что вы все еще не понимаете проблему.

Вот тут-то вам и пора сказать, что вы сделали все возможное, и отойти в сторону. Иногда позволить другим самим решать их проблемы — это лучшее, что можно сделать для всех.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Рыцарь Мечей

Вы позиционировали себя таким образом, что это выглядит оскорбительно. Некоторые люди, возможно, даже не хотят, чтобы вы были рядом сейчас, и это вызывает у вас некоторые задетые чувства.

Вы можете помочь решить проблему, если будете немного добрее, когда сможете. Это займет время, но восстановить мост, разрушенный из-за недопонимания, не невозможно.

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