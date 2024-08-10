В Україні спостерігається ризик перебоїв у постачанні хліба через фінансову кризу пекарів, що може призвести до підвищення цін на 20%.

В Україні може виникнути проблема з постачанням хліба через кризу, з якою зіткнулися пекарі, що може призвести до підвищення цін на 20%.

Варто зазначити, що у червні та липні основні виробники хліба працювали на межі збитків або зовсім без прибутку. Про це заявив президент Всеукраїнської асоціації пекарів і директор компанії "Київ Хліб" Юрій Дученко, повідомляє Мінфін.

За словами Дученка, ціни на борошно зросли на 50% за останні кілька місяців, і продовжують зростати. Вартість борошна збільшилася з 10 до 15 тисяч гривень за тонну і може досягти 16−16,2 тисячі гривень до листопада. Оскільки борошно становить приблизно 40% собівартості хліба, а також зросли ціни на інші складові, такі як електроенергія, логістика та пакування, необхідно підвищити ціни на хліб на 15−20%. Інакше багато хлібозаводів можуть зупинитися, що спричинить перебої з постачанням. Деякі підприємства вже скоротили роботу до однієї зміни або опинилися на межі закриття.

Дученко пояснив, що зростання цін на борошно пов'язане з обмеженою пропозицією зерна другого класу, яке необхідне для випічки, а також із затримками постачальників, які чекають на вигідніші ціни. Борошномели також стикаються з додатковими витратами через перебої з електроенергією, хоча для хлібозаводів критичної інфраструктури ці проблеми були незначними.

Він підкреслив, що пекарі не можуть підвищити ціни на хліб у відповідь на зростання витрат, що призводить до фінансових труднощів і ускладнень з виконанням контрактів.

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