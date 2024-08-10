В Украине наблюдается риск перебоев в поставке хлеба из-за финансового кризиса пекарей, что может привести к повышению цен на 20%.

В Украине может возникнуть проблема с поставкой хлеба из-за кризиса, с которым столкнулись пекари, что может привести к повышению цен на 20%.

Следует отметить, что в июне и июле основные производители хлеба работали на грани убытков или совсем без прибыли. Об этом заявил президент Всеукраинской ассоциации пекарей и директор компании "Киев Хлеб" Юрий Дученко, сообщает Минфин .

По словам Дученко, цены на муку выросли на 50% за последние несколько месяцев и продолжают расти. Стоимость муки увеличилась с 10 до 15 тысяч гривен за тонну и может достигнуть 16-16,2 тысяч гривен до ноября. Поскольку мука составляет примерно 40% себестоимости хлеба, а также выросли цены на другие составляющие, такие как электроэнергия, логистика и упаковка, необходимо повысить цены на хлеб на 15-20%. Иначе многие хлебозаводы могут остановиться, что повлечет за собой перебои со снабжением. Некоторые предприятия уже сократили работу до одной смены или оказались на грани закрытия.

Дученко пояснил, что рост цен на муку связан с ограниченным предложением зерна второго класса, необходимого для выпечки, а также с задержками поставщиков, ожидающих более выгодные цены. Муки также сталкиваются с дополнительными затратами из-за перебоев с электроэнергией, хотя для хлебозаводов критической инфраструктуры эти проблемы были незначительными.

Он подчеркнул, что пекари не могут повысить цены на хлеб в ответ на рост расходов, что приводит к финансовым трудностям и осложнениям с исполнением контрактов.

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