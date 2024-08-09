В Києві чоловіку повідомлено про підозру за частинами 1 та 2 статті 190 Кримінального кодексу України.

У Києві шахрай ошукав військовослужбовців і їхніх рідних на 600 тисяч гривень, обіцяючи продати тепловізори, системи РЕБ, дрони, аптечки, турнікети та інше військове спорядження. Наразі відомо про 19 осіб, які стали жертвами цього шахрайства. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За інформацією прокуратури Києва, 26-річний киянин знаходив у соцмережах оголошення, де дружини військовослужбовців, волонтери та самі військові шукали товари для армії.

Шахрай заявляв, що займається волонтерською діяльністю і може допомогти з придбанням необхідних речей. Передоплату за товари він приймав на свою банківську картку.

Отримавши гроші, чоловік створював товарно-транспортні накладні через особистий кабінет у поштовому застосунку і надсилав їх покупцям, щоб підтвердити, що він дійсно відправив посилку.

Насправді ж, замість замовлених товарів він цинічно вкладав у посилки м’які іграшки, пластикові стакани, сірники або порожні коробки.

Після відправлення такої посилки аферист переставав виходити на зв’язок з покупцями. Окрім цього, видаючи себе за військовослужбовця, який нібито перебуває в зоні бойових дій, зловмисник збирав гроші на ремонт автомобіля.

Чоловіку повідомлено про підозру у шахрайстві за частинами 1 та 2 статті 190 Кримінального кодексу України.

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