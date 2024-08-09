В Киеве мужчине доложено о подозрении по частям 1 и 2 статьи 190 Уголовного кодекса Украины.

В Киеве мошенник обманул военнослужащих и их родных на 600 тысяч гривен, обещая продать тепловизоры, системы РЭБ, дроны, аптечки, турникеты и другое военное снаряжение. Сейчас известно о 19 человек, ставших жертвами этого мошенничества. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По информации прокуратуры Киева, 26-летний киевлянин находил в соцсетях объявления, где жены военнослужащих, волонтеры и сами военные искали товары для армии.

Мошенник заявлял, что занимается волонтерской деятельностью и может помочь с приобретением необходимых вещей. Предоплату за товары он принимал на свою банковскую карту.

Получив деньги, мужчина создавал товарно-транспортные накладные через личный кабинет в почтовом приложении и посылал их покупателям, чтобы подтвердить, что он действительно отправил посылку.

На самом же деле вместо заказанных товаров он цинично вкладывал в посылки мягкие игрушки, пластиковые стаканы, спички или пустые коробки.

После отправки такой посылки аферист переставал выходить на связь с покупателями. Кроме этого, выдавая себя за якобы находящегося в зоне боевых действий военнослужащего, злоумышленник собирал деньги на ремонт автомобиля.

Мужчине поставлено в известность о подозрении в мошенничестве по частям 1 и 2 статьи 190 Уголовного кодекса Украины.

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