У першій половині 2024 року на кожні п'ять шлюбів в Україні припадало одне розлучення. За цей період кількість розірваних шлюбів зросла в півтора раза порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Водночас, збільшилася кількість шлюбних договорів, повідомили в "Опендатаботі".
З січня по червень 2024 року українці створили 72,7 тисячі нових сімей, що на 15% менше, ніж у той самий період минулого року (86 тисяч) і на третину менше, ніж у 2022-му (103,9 тисячі).
Цьогоріч шлюби стали більш усвідомленими: за шість місяців було укладено понад 3,7 тисячі шлюбних договорів, що на 25% більше, ніж у 2023 році, та майже на 50% більше, ніж у 2022-му.
Кількість розлучень, яка впала в перший рік повномасштабного вторгнення, продовжує зростати. За пів року 15,5 тисячі пар розірвали свої стосунки, що в півтора раза більше, ніж за аналогічний період минулого року, та на 18% більше, ніж у 2021-му.
Лідерами за кількістю розлучень стали:
- Київ – 2118;
- Дніпропетровська область – 1404;
- Харківська область – 1148;
- Одеська область – 1076;
- Київська область – 1072.
Найменше розлучень зареєстровано у Закарпатській (224), Чернівецькій (268) та Рівненській (296) областях, без урахування даних з окупованих територій та зон бойових дій.
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