В первом полугодии 2024 года в Украине значительно возросло количество разводов и брачных договоров, хотя новых семей стало на 15% меньше, чем в прошлом.

В первой половине 2024 года на каждые пять браков в Украине приходился один развод. За этот период количество разорванных браков возросло в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время увеличилось количество брачных договоров, сообщили в "Опендатаботе".

С января по июнь 2024 года украинцы создали 72,7 тысяч новых семей, что на 15% меньше, чем в тот же период прошлого года (86 тысяч) и на треть меньше, чем в 2022-м (103,9 тысячи).

В этом году браки стали более осознанными: за шесть месяцев было заключено более 3,7 тысяч брачных договоров, что на 25% больше, чем в 2023 году, и почти на 50% больше, чем в 2022-м.

Количество разводов, упавших в первый год полномасштабного вторжения, продолжает расти. За полгода 15,5 тысяч пар разорвали свои отношения, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 18% больше, чем в 2021-м.

Лидерами по количеству разводов стали:

Киев – 2118;

Днепропетровская область – 1404;

Харьковская область – 1148;

Одесская область – 1076;

Киевская область – 1072.

Меньше разводов зарегистрировано в Закарпатской (224), Черновицкой (268) и Ровенской (296) областях, без учета данных с оккупированных территорий и зон боевых действий.

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